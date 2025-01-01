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Конгрессмен остерег демократов от искушения следовать плану против Трампа

Демократ Том Суоцци отметил, что лучшим выходом для США будет не ярое противостояние двух партий, когда идет постоянная борьба за политическое преимущество, а именно опора на двухпартийность и стремление к компромиссам.

Источник: Reuters

Демократы будут испытывать искушение решительно противостоять избранному президенту США республиканцу Дональду Трампу на каждом шагу: объединяться против его законопроектов, блокировать предложенные им кандидатуры — но такое поведение было бы ошибкой: только вместе ища компромисс, законодатели смогут добиться прогресса в интересах американцев. Такое мнение в колонке для New York Times высказал конгрессмен-демократ Том Суоцци.

«Некоторые члены моей партии и левые правозащитные группы сейчас позиционируют себя как лидеры национального движения “сопротивления”, рефлекторно выступая против идей новой администрации. Это плохая идея», — написал он.

По словам Суоцци, полностью отказываться от сопротивления не стоит: речь идет лишь о том, чтобы не использовать сопротивление ради сопротивления, выйти за устоявшиеся рамки и «сформировать вдохновляющее видение». К примеру, демократы не откажутся от рьяной борьбы с изменением климата, но партии стоит «сбалансировать ее приверженность защите окружающей среды с прагматичными мерами, которые гарантируют доступные счета за коммунальные услуги и приемлемые траты на заправке», привел демократ один из примеров.

По его мнению, обеим партиям следует искать новые идеи и лидеров, чтобы показать, что они готовы отказаться от «ортодоксальных идеологий некоторых наиболее радикальных членов прогрессивной фракции демократов и “Кокуса свободы” (группа конгрессменов-республиканцев, считающаяся самой консервативной и правой в палате представителей. — РБК), которые ограничивают нашу способность находить точки соприкосновения и добиваться поставленных целей».

Если демократы и республиканцы «будут придерживаться принципов двухпартийности и сотрудничества, 2025 год может стать лучшим годом для всех американцев», отметил Суоцци.

Выборы президента США прошли 5 ноября 2024 года. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Инаугурация пройдет 20 января.

Трамп накануне, 31 декабря, заявил, что демократы хотят помешать утверждению кандидатов в новую администрацию США. Кандидатов, в том числе глав ведомств и послов, утверждает сенат. «Демократы в сенате готовятся неподобающим образом затянуть процесс утверждения многих наших выдающихся кандидатов [на государственные должности]. Они уже скоро начнут пытаться использовать всевозможные уловки. Республиканцы не должны этого допустить», — написал Трамп в соцсети X.

Трамп Дональд