Конгрессмен остерег демократов от искушения следовать плану против Трампа

По словам Суоцци, полностью отказываться от сопротивления не стоит: речь идет лишь о том, чтобы не использовать сопротивление ради сопротивления, выйти за устоявшиеся рамки и «сформировать вдохновляющее видение». К примеру, демократы не откажутся от рьяной борьбы с изменением климата, но партии стоит «сбалансировать ее приверженность защите окружающей среды с прагматичными мерами, которые гарантируют доступные счета за коммунальные услуги и приемлемые траты на заправке», привел демократ один из примеров.