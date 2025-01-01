Трейси заявила об открытости США к диалогу с российской властью

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Вашингтон готов к конструктивному и уважительному диалогу с российской властью, несмотря на существующие разногласия. Об этом заявила посол США в России Линн Трейси.
«Огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться. Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами, — сказала дипломат в видеоролике, опубликованном в соцсетях диппредставительства. — Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам».
Посол также выразила надежду, что в 2025 году будут найдены решения для «мирного будущего». Трейси при этом не стала упоминать Украину.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС, что Россия открыта к восстановлению политического диалога с США, но первый шаг должен сделать Вашингтон.