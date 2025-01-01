Трейси заявила об открытости США к диалогу с российской властью

«Огромная потребность в дипломатических усилиях продолжает сохраняться. Нам необходимо продолжать сохранять существующие связи и налаживать новые между россиянами и американцами, — сказала дипломат в видеоролике, опубликованном в соцсетях диппредставительства. — Мы также остаемся открытыми для уважительного и конструктивного диалога с представителями российский власти, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия по многим вопросам».