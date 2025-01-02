В Польше уточнили дату закрытия генконсульства в Петербурге

ВАРШАВА, 1 янв — РИА Новости. Церемония закрытия генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге состоится 8 января, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на посла Польши в России Кшиштофа Краевского.
Ранее в ответ на закрытие генерального консульства России в Познани МИД РФ принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. Также российский МИД сообщил, что из «принципа взаимности» объявляет трех дипломатических сотрудников генконсульства Польши в Санкт-Петербурге персонами нон грата, они должны покинуть территорию России до указанной даты. До этого трое российских дипломатов в Познани подверглись таким же санкциям.
«Церемония (закрытия консульства. — Прим. ред.), как сообщил посол, запланирована на 8 января», — говорится в сообщении.
Посол, как отмечает радиостанция, был «очень скуп на слова, говоря, что не хочет раскрывать детали сценария этой церемонии».
«Он ограничивается утверждением, что выезд (сотрудников консульства. — Прим. ред.) уже идет», — добавляет радиостанция.