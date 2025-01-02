Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой

«Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством. Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — заявил Маск в своей соцсети X.