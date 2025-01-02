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Маск заявил, что взрыв Tesla Cybertruck может быть вызван бомбой

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Миллиардер Илон Маск заявил, что взрыв электромобиля Cybertruck принадлежащей ему компании Teslaв в Лас-Вегасе был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, само транспортное средство было исправно.

Источник: AP 2024

«Теперь мы подтвердили, что взрыв был вызван очень большим фейерверком и/или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck, и не связан с самим транспортным средством. Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — заявил Маск в своей соцсети X.

В среду полиция Лас-Вегаса заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers) после того, как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Один человек погиб внутри автомобиля и еще семь получили ранения.

Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Маск — приближенный Трампа и будущий чиновник его администрации.

Трамп Дональд