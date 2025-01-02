Экс-министр обороны Израиля покинул парламент

5 ноября Нетаньяху уволил Галанта. Его место занял глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорилось в заявлении премьер-министра.