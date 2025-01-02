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Экс-министр обороны Израиля покинул парламент

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант, на чей арест Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, подал заявление об отставке из парламента страны — кнессета. Об этом написала газета The Times of Israel.

Источник: AP 2024

В публикации отмечается, что Галант объяснил свое решением несогласием с политикой Исраэля Каца — своего преемника на посту главы Минобороны. Кроме того, Галант не согласен с действиями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По мнению экс-министр обороны Израиля, Кац и Нетаньяху «работают над освобождением ультраортодоксов от службы в ЦАХАЛ».

5 ноября Нетаньяху уволил Галанта. Его место занял глава МИД Исраэль Кац. «К сожалению, хотя в первые месяцы войны было доверие и велась очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны дало трещину», — говорилось в заявлении премьер-министра.