Байден распорядился оказать помощь в расследовании взрыва в Лас-Вегасе

«Президент был проинформирован о пожаре и взрыве около отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе и дал указание своей команде оказать всю необходимую федеральную помощь», — говорится в сообщении.
Как указывается в документе, Байдена, который находится в резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), также проинформировали о ходе расследования предполагаемого теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана).
В новогоднюю ночь, около 3 часов утра по местному времени, автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. После того как автомобиль остановился, преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем. По последним данным, погибли 15 человек, еще по меньшей мере 30 пострадали.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в ответ на запрос ТАСС сообщило, что квалифицирует произошедшее как теракт. По его данным, исполнителем был гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. Во время теракта он имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), его связь с террористами устанавливается. В настоящее время ФБР ищет возможных сообщников злоумышленника.