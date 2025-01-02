Байден распорядился оказать помощь в расследовании взрыва в Лас-Вегасе

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в ответ на запрос ТАСС сообщило, что квалифицирует произошедшее как теракт. По его данным, исполнителем был гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. Во время теракта он имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), его связь с террористами устанавливается. В настоящее время ФБР ищет возможных сообщников злоумышленника.