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Будапешт потерял право на получение дотации от ЕС

Европейский союз отказал Венгрии в праве на получение дотаций в размере €1,04 млрд. Об этом, ссылаясь на AFP, сообщает американский журнал Barron.

Источник: Reuters

Будапешт лишился денег после того, как Европейская комиссия пришла к выводу, что венгерские власти пренебрегают демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, Венгрия должна была до конца 2024 года осуществить правовые реформы, касающиеся борьбы с коррупцией и финансирования политических партий и независимости СМИ. Дотация полагалась Будапешту в рамках программ Евросоюза по поддержке структурно слабых регионов.

30 декабря венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Европейский союз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории.

24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огромные деньги, потраченные странами Запада на Украину, сгорели.

ЕС