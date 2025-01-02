Будапешт потерял право на получение дотации от ЕС

Будапешт лишился денег после того, как Европейская комиссия пришла к выводу, что венгерские власти пренебрегают демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, Венгрия должна была до конца 2024 года осуществить правовые реформы, касающиеся борьбы с коррупцией и финансирования политических партий и независимости СМИ. Дотация полагалась Будапешту в рамках программ Евросоюза по поддержке структурно слабых регионов.