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Сенатор Ли назвал предзнаменованием удар молнии по Капитолию

Это событие вызывает ощущение чего-то значительного.

Источник: Аргументы и факты

Сенатор-республиканец от штата Юта, Майк Ли, прокомментировал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь, назвав его предзнаменованием.

В своем сообщении в соцсети X* он отметил, что это событие вызывает ощущение чего-то значительного.

Ранее издание Washington Post сообщило, что в социальных сетях появились кадры с ударами молний, поразивших важные символы США — купол Капитолия и монумент Вашингтону в столице страны.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.