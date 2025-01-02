Сенатор Ли назвал предзнаменованием удар молнии по Капитолию

Сенатор-республиканец от штата Юта, Майк Ли, прокомментировал удар молнии по Капитолию в новогоднюю ночь, назвав его предзнаменованием.
В своем сообщении в соцсети X* он отметил, что это событие вызывает ощущение чего-то значительного.
Ранее издание Washington Post сообщило, что в социальных сетях появились кадры с ударами молний, поразивших важные символы США — купол Капитолия и монумент Вашингтону в столице страны.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.