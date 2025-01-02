В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck

«Мы отслеживаем взрыв Cybertruck возле отеля Trump в Лас-Вегасе. Правоохранительные органы и разведывательное сообщество также расследуют, есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», — заявил Байден в обращении к нации.
Президент вместе с тем проигнорировал просьбы присутствующих на его речи журналистов поделиться подробностями о ходе расследования инцидента в Лас-Вегасе.
В среду полиция американского города Лас-Вегас заявила, что занимается расследованием возгорания автомобиля у Башен Трампа (Trump Towers), после того как в сети разошлись видео с горящим Tesla Cybertruck. Trump Towers частично принадлежат избранному президенту США Дональду Трампу. Cybertruck производит компания Tesla, которая принадлежит приближенному к Трампу миллиардеру и будущему чиновнику его администрации Илону Маску.
Другой инцидент произошел в Новом Орлеане: по официальным данным, в 03.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) автомобиль наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане — 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*.
Маск ранее заявил, что считает, что взрыв в Лас-Вегасе может быть терактом, и обратил внимание на возможную связь этого инцидента с наездом автомобиля на толпу в Новом Орлеане, так как обе машины были арендованы через сервис каршеринга Turo.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.