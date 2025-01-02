В США изучат связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом Cybertruck

Другой инцидент произошел в Новом Орлеане: по официальным данным, в 03.00 1 января по времени Нового Орлеана (12.00 мск) автомобиль наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 10 человек погибли и 35 пострадали. Между полицией и подозреваемым произошла перестрелка, в ходе которой подозреваемый был убит, а двое полицейских пострадали, заявляли в полиции. Байден заявлял, что ФБР расследует случившееся как теракт. ФБР подтвердило РИА Новости, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане — 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, в авто, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика запрещенной в США и РФ террористической организации ИГ*.