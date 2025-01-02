Украина поставит Молдавии электроэнергию

С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. Из-за отсутствия газа Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской ГРЭС, в январе Румыния покроет до 62% потребностей в энергии, еще 10% будет зависеть от возобновляемых источников.