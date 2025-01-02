Украина поставит Молдавии электроэнергию

В госкомпании заявили, что на границе Молдавии и Румынии поставки электроэнергии ограничены объемом в 315 МВт из необходимых 650−800 МВт. Кишинев резервирует часть электроэнергии на ежедневных аукционах из мощностей, которые не используют на других границах Румынии с соседними странами.
«Мы дополнительно будем закупать электроэнергию у украинского “Энергоатома” — в ночные часы, когда у наших коллег есть избыток энергии и они могут ее экспортировать», — сообщил Energocom.
В Молдавии 16 декабря ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике, а за несколько дней до этого — в непризнанном Приднестровье.
С 1 января Россия прекратила транзит газа через Украину. Из-за отсутствия газа Молдавская ГРЭС, которая находится в Приднестровье и принадлежит российской компании «Интер РАО», перешла на уголь. Молдавия переключилась на поставки электроэнергии из Румынии после снижения ее выработки на Молдавской ГРЭС, в январе Румыния покроет до 62% потребностей в энергии, еще 10% будет зависеть от возобновляемых источников.
В ноябре генеральный директор ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо говорил в интервью украинскому Forbes, что в зимний период в энергосистеме страны будет дефицит электроэнергии на уровне 2500−4500 МВт в зависимости от погодных условий. Украинская энергосистема пострадала из-за российских ударов, власти вынуждены прибегать к «нетрадиционным мерам» для ее поддержания, отмечала The New York Times.