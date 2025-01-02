Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бутусов: ВСУ сдают населенные пункты практически без боев

Такие как Новогродовка и Селидово, не были должным образом подготовлены к обороне.

Источник: Аргументы и факты

Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что российские войска смогли занять несколько населенных пунктов в 2024 году практически без боевых действий.

Он отметил, что это произошло из-за отсутствия защитных линий на флангах и новой тактики российских войск, которые успешно обходят противника, избегая уличных сражений.

Бутусов подчеркнул, что города, такие как Новогродовка и Селидово, не были должным образом подготовлены к обороне, и их фланги не имели защиты.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что взятие Курахово может открыть для ВС России путь в Днепропетровскую область.