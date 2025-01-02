Главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что российские войска смогли занять несколько населенных пунктов в 2024 году практически без боевых действий.
Он отметил, что это произошло из-за отсутствия защитных линий на флангах и новой тактики российских войск, которые успешно обходят противника, избегая уличных сражений.
Бутусов подчеркнул, что города, такие как Новогродовка и Селидово, не были должным образом подготовлены к обороне, и их фланги не имели защиты.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что взятие Курахово может открыть для ВС России путь в Днепропетровскую область.