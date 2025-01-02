FT: Будапешт потеряет €1,04 млрд из €6,3 млрд замороженных Евросоюзом

Предполагалось, что Венгрии немедленно выделят €322 млн в качестве предварительного финансирования, однако большая часть суммы была заблокирована в рамках механизма условного финансирования. Этот механизм, введённый в 2022 году, был активирован из-за опасений Брюсселя по поводу нарушений в сфере государственных закупок и недостаточной прозрачности при использовании средств.