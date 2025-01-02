FT: Будапешт потеряет €1,04 млрд из €6,3 млрд замороженных Евросоюзом

Венгрия не получила первый транш замороженных ранее средств Евросоюза на сумму €1,04 млрд из-за выявленных нарушений принципов верховенства закона.
Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии, отмечая, что такой случай произошел впервые в истории ЕС.
Эти средства должны были быть направлены на реализацию региональной программы развития Евросоюза до 2027 года, общий бюджет которой составляет €22 млрд на период 2021—2027 годов.
Предполагалось, что Венгрии немедленно выделят €322 млн в качестве предварительного финансирования, однако большая часть суммы была заблокирована в рамках механизма условного финансирования. Этот механизм, введённый в 2022 году, был активирован из-за опасений Брюсселя по поводу нарушений в сфере государственных закупок и недостаточной прозрачности при использовании средств.
Еврокомиссия уточнила, что для разблокировки средств Венгрия должна была до конца 2024 года реализовать предусмотренные правовые реформы.
Ранее Венгрия заблокировала выделение свыше €6 млрд для Украины.