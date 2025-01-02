Маск обвинил Байдена в госизмене

В начале декабря издание Daily Wire сообщило о том, что администрация Байдена в последние недели своего срока распродает за бесценок на государственном аукционе материалы для строительства стены на границе с Мексикой, стремясь помешать избранному президенту Дональду Трампу. По данным издания, целью было увезти все материалы, хранящиеся в городах Ногалес, Тусон и Три Поинтс, до наступления католического Рождества (25 декабря). Согласно снимкам экрана, приводимым изданием, начальная цена каждой большой партии стальных материалов на аукционе составляла всего 5 долларов. Позднее газета Hill, ссылаясь на заявление директора по коммуникациям переходной команды Трампа Стивена Чунга, сообщила, что избранный президент подал заявление в суд Техаса, требуя провести расследование и прекратить «горячую распродажу» материалов для стены, и тот позднее запретил администрации распродавать материалы.