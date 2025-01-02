NYT объяснила интерес Трампа к Гренландии проблемами с климатом

Судоходство в Арктике из-за таяния льда за последнее десятилетие выросло на 37%. Профессор Университета Брауна Аманда Линч предупредила, что появление новых торговых путей может повысить риск экологических катастроф. Суда из некоторых стран могут не выдержать условия в Арктике, указала она. «Разлив нефти или какая-либо другая токсичная авария на этом маршруте неизбежны и могли уже произойти, просто мы об этом не знаем», — считает эксперт.