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Красносельский: Молдавия необоснованно приписывает ПМР долг перед «Газпромом»

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что молдавские власти необоснованно приписывают его стране долг по газу перед российской компанией «Газпром».

Соответствующее заявление он сделал на заседании оперативного штаба.

По его словам, в Молдавии не придумали ничего умнее, чем просто перепечатать письмо «Газпрома» и поменять адресата, отправив его «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».

«Якобы весь долг — это долг “Тираспольтрансгаз-Приднестровья”. Это прямая ложь, провокация», — цитирует его РИА Новости.

Красносельский отметил, что российская компания направила именно в «Молдовагаз» претензию по поводу задолженности. При этом молдавская компания необоснованно переложила ответственность на ПМР.

«Никогда “Газпром” в адрес Приднестровья, в адрес “Тираспольтрансгаз-Приднестровья” претензии не предъявлял. Никогда», — подчеркнул Красносельский.

Газпром
экономика
энергетика