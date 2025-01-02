Красносельский: Молдавия необоснованно приписывает ПМР долг перед «Газпромом»

Соответствующее заявление он сделал на заседании оперативного штаба.
По его словам, в Молдавии не придумали ничего умнее, чем просто перепечатать письмо «Газпрома» и поменять адресата, отправив его «Тираспольтрансгаз-Приднестровье».
«Якобы весь долг — это долг “Тираспольтрансгаз-Приднестровья”. Это прямая ложь, провокация», — цитирует его РИА Новости.
Красносельский отметил, что российская компания направила именно в «Молдовагаз» претензию по поводу задолженности. При этом молдавская компания необоснованно переложила ответственность на ПМР.
«Никогда “Газпром” в адрес Приднестровья, в адрес “Тираспольтрансгаз-Приднестровья” претензии не предъявлял. Никогда», — подчеркнул Красносельский.