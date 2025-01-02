Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 1044-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 13 беспилотников. В Минобороны сообщили, что ВС РФ за 2024 год нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям в зоне спецоперации. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе раскритиковало мобилизацию на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.