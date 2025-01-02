Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 1044-й

8:16 В Каневе Черкасской области прозвучали взрывы, сообщила «Страна.ua».
8:10 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило позицию Киева по отсутствию механизма отказа от военной службы по соображениям совести. В отчете указано, что право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в Конституции Украины и в международных соглашениях.
«Однако внутреннее законодательство Украины неправомерно ограничивает это конституционное право только некоторыми формами религии или убеждений, исключая другие, что противоречит применимым обязательствам равенства перед законом и недискриминации», — говорится в отчете.
8:07 ❗️ ВС РФ нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году, сообщили в Минобороны.
8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: по одному над Воронежской и Калужской областями, три — над Белгородской, по четыре — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1044-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.