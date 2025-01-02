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Над Россией сбили 13 беспилотников. Военная операция, день 1044-й

Средства ПВО за ночь уничтожили над регионами РФ 13 беспилотников. В Минобороны сообщили, что ВС РФ за 2024 год нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям в зоне спецоперации. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своем докладе раскритиковало мобилизацию на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:16 В Каневе Черкасской области прозвучали взрывы, сообщила «Страна.ua».

8:10 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека осудило позицию Киева по отсутствию механизма отказа от военной службы по соображениям совести. В отчете указано, что право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в Конституции Украины и в международных соглашениях.

«Однако внутреннее законодательство Украины неправомерно ограничивает это конституционное право только некоторыми формами религии или убеждений, исключая другие, что противоречит применимым обязательствам равенства перед законом и недискриминации», — говорится в отчете.

8:07 ❗️ ВС РФ нанесли более 1,5 тыс. ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным целям на Украине в 2024 году, сообщили в Минобороны.

8:04 ? Средства ПВО за ночь уничтожили 13 украинских беспилотников: по одному над Воронежской и Калужской областями, три — над Белгородской, по четыре — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1044-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.