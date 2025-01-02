Отставки и назначения года

Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (организация, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества). Кроме того, ему вменили в вину организацию покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ) и организацию к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «в», «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ). Свою вину Сергей Симоненко не признал. В СМИ сообщалось, что следователи нашли у него больше 20 автомобилей, 50 объектов недвижимости и 250 млн руб. На его активы суд наложил обеспечительный арест.