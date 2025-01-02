В Казахстане ужесточили наказание за производство наркотиков

Законом незначительно смягчены наказания для закладчиков наркотиков. За совершение такого преступления впервые без отягчающих обстоятельств в законе предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества (ранее от 5 до 10 лет с конфискацией имущества). Такое смягчение наказания обусловлено тем, что, так называемые закладчики наркотиков, большинство из которых подростки и молодежь, сами непосредственно их не изготавливали и не перерабатывали, и зачастую использовались организаторами незаконного оборота наркотиков в своих преступных целях.