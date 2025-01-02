Министр спорта Новосибирской области рассказал о невыездных за границу

«Год еще не закончился, но все намеченные планы мы реализовали — это касается и спортивных мероприятий, и тех индикаторов, которые мы ежегодно достигаем. Сейчас расширяем внутренний спортивный календарь. Спортсмены, лишенные права выступать со своими коллегами из других стран, должны иметь соревновательную практику сегодня. Наша главная задача — удержать этот пул у чемпионов, чтобы они были готовы к тому моменту, когда мы вернемся на международную арену», — уверен министр спорта.