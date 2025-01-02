Министр спорта Новосибирской области рассказал о невыездных за границу

31-кратный рекордсмен мира, 21-кратный чемпион мира по плаванию в ластах, 29-кратный чемпион Европы, «самый быстрый человек, передвигающийся по воде» по версии Книги рекордов Гиннесса, а с 2018 года — министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов подвёл итоги 2024 года.
Сергей Ахапов отметил, что 90% российских и новосибирских спортсменов не могут позволить себе выступать на международной арене. Однако, по словам чиновника, ситуация начинает меняться в сторону допуска.
«Год еще не закончился, но все намеченные планы мы реализовали — это касается и спортивных мероприятий, и тех индикаторов, которые мы ежегодно достигаем. Сейчас расширяем внутренний спортивный календарь. Спортсмены, лишенные права выступать со своими коллегами из других стран, должны иметь соревновательную практику сегодня. Наша главная задача — удержать этот пул у чемпионов, чтобы они были готовы к тому моменту, когда мы вернемся на международную арену», — уверен министр спорта.
Как считает Сергей Ахапов, даже при тех санкциях, которые сейчас существуют, новосибирские спортсмены добились многого за 10 лет. В России были проведены тысячи соревнований, а в Новосибирске — сотни.
«Большая заслуга региона в том, что нам удалось провести ряд международных мероприятий. 10 таких соревнований было в уходящем году. Если говорить про количество спортсменов, которые приняли в них участие, — это около 140 000 человек, — подчеркнул министр спорта. — Наверное, ленивый сегодня не заметил, что жители области к спорту лицом повернулись. Летом в парках это видно, зимой по лыжным базам и по спортивным фитнес-центрам. Едешь вечером с работы — свет везде горит, тренажёры стучат».