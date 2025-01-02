Мэр Хабаровска отчитался перед Дмитрием Демешиным

В Хабаровске в этом году сдадут в эксплуатацию детский сад на 320 мест в микрорайоне «Ореховая Сопка» и многофункциональный спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе. Также запланировано строительство детского сада на 220 мест на улице Подгаева и проектирование школы на 550 учеников на Комсомольской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.