Мэр Хабаровска отчитался перед Дмитрием Демешиным

В Хабаровске в этом году сдадут в эксплуатацию детский сад на 320 мест в микрорайоне «Ореховая Сопка» и многофункциональный спортивно-досуговый центр в Краснофлотском районе. Также запланировано строительство детского сада на 220 мест на улице Подгаева и проектирование школы на 550 учеников на Комсомольской. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Об этом мэр города Сергей Кравчук доложил губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину. Тот пообещал проконтролировать работы. Также глава региона поставил мэру задачу: активнее привлекать инвесторов к развитию социальной инфраструктуры. Примеры уже есть: по концессионным соглашениям восстановили несколько школьных бассейнов, открыли спортивную базу подготовки пловцов и начали восстанавливать зеленые зоны в краевом центре. Также создается АРТ-парк «Холм Амура» в Краснофлотском районе.
«У нас есть резерв — предложения по строительству волейбольно-баскетбольного центра, центра адаптивных видов спорта, фиджитал-центра в районе арены “Ерофей”, центра каратэ, который нам обещал инвестор-застройщик, еще ряд объектов, которые мы должны ввести в хозяйственный оборот», — рассказал Дмитрий Демешин.
Теперь администрации Хабаровска нужно составить реестр таких инициатив, вести его и сопровождать каждую идею.
Обсудили и меры поддержки участников СВО и их семей, в частности, выделение для них земель. В городе ими обеспечены 50 семей.
Еще одна волнующая тема — работа городских служб в праздники. Это касается общественного транспорта, управляющих компаний и графика вывоза мусора.