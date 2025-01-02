По ее словам, Киев принял решение о прекращении прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение «Газпромом» своих контрактных обязательств.
«Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», — говорится в заявлении МИД РФ.
Там отмечается, что «геополитическая подоплёка» решения Киева «лежит на поверхности», а главным бенефициаром «передела энергетического рынка Старого Света» являются США.
«Ответственность за прекращение поставок российского газа целиком и полностью лежит на США, марионеточном киевском режиме, а также властях европейских государств, пожертвовавших благополучием своих граждан ради финансовой поддержки американской экономики», — говорится в заявлении на сайте министерства.