«Превзошли “золотой” период». Беглов — о туристах в Петербурге

По его словам, принятые в период пандемии меры поддержки отрасли дали свои плоды. «За год мы более чем на 23% нарастили туристический поток по сравнению с 2023-м. Превзошли даже “золотой” допандемийный период — приняли 11,6 миллиона туристов против 10,5 миллиона в 2019 году», — сообщил глава города в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил рост доли туристов из дальнего зарубежья за счет «дружественных стран».
«Например, всё больше гостей приезжают из Саудовской Аравии — страна вошла в топ-5 по числу туристов, потеснив Индию».
Также растет и деловой туризм — в 2024-м состоялось 1,1 миллиона таких поездок.
С 1 января 2025 года в Петербурге вместо курортного сбора введен туристический налог. Размер налога составит не менее 100 рублей в сутки. В наступившем году Смольный рассчитывает получить за счет нового налога миллиард рублей. В отличие от курортного сбора, налог будут платить не гости Петербурга, а отели и предприниматели, которые оказывают услугу размещения.