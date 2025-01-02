«Превзошли “золотой” период». Беглов — о туристах в Петербурге

С 1 января 2025 года в Петербурге вместо курортного сбора введен туристический налог. Размер налога составит не менее 100 рублей в сутки. В наступившем году Смольный рассчитывает получить за счет нового налога миллиард рублей. В отличие от курортного сбора, налог будут платить не гости Петербурга, а отели и предприниматели, которые оказывают услугу размещения.