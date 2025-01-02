На Украине отвергли возможность переговоров с Россией

По словам советника офиса президента Украины, все разговоры о переговорах — иллюзия, поскольку Россия «не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну». Кроме того Подоляк считает, что Украина должна получить гарантии безопасности со стороны США.