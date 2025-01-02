Ратмир Мавлиев рассказал о первом рабочем выезде в 2025 году

Ратмир Мавлиев сообщил в соцсетях, что посетил снегоплавильные установки на улице Сагита Агиша. Обе установки работают на полную мощность.
Также в круглосуточном режиме работают и сотрудники ЕДДС, куда стекается вся актуальная информация по происшествям в Уфе. В сутки специалисты обрабатывают до 3500 обращений от уфимцев.
— Все они передаются ответственным службам для оперативного реагирования. Ещё раз спасибо коллективу за службу! — Написал мэр.
Вместе с Рустемом Газизовым Ратмир Мавлиев также посетил Ситуационный центр Уфы, который обеспечивает доступ по всем информационным системам и позволяет в режиме реального времени оценить и управлять самыми разными ситуациями.