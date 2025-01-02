Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ратмир Мавлиев рассказал о первом рабочем выезде в 2025 году

Сегодня, 2 января, мэр Уфы вместе с зампремьер-министра правительства Башкирии Рустемом Газизовым провел первый рабочий выезд.

Источник: Ратмир Мавлиев — Telegram

Ратмир Мавлиев сообщил в соцсетях, что посетил снегоплавильные установки на улице Сагита Агиша. Обе установки работают на полную мощность.

Также в круглосуточном режиме работают и сотрудники ЕДДС, куда стекается вся актуальная информация по происшествям в Уфе. В сутки специалисты обрабатывают до 3500 обращений от уфимцев.

— Все они передаются ответственным службам для оперативного реагирования. Ещё раз спасибо коллективу за службу! — Написал мэр.

Вместе с Рустемом Газизовым Ратмир Мавлиев также посетил Ситуационный центр Уфы, который обеспечивает доступ по всем информационным системам и позволяет в режиме реального времени оценить и управлять самыми разными ситуациями.