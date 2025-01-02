Министр связи и информатизации проведет прием граждан 3 января

Прием министром проводится каждую первую среду месяца, в январе эта дата попадает на праздничный день. В связи с этим переносится на ближайший рабочий день и пройдет 3 января с 8.00 до 13.00.
Прием граждан и юридических лиц проводится по адресу Минск, пр-т Независимости, 10, первый этаж — комната приема граждан, вход со стороны ул. Володарского.
С 10.00 до 12.00 будет включена прямая телефонная линия по телефону +375 (17) 287 88 89.
На личный прием можно записаться предварительно по телефону +375 (17) 287 87 06 (10) или с помощью электронной почты mpt@mpt.gov.by (в электронном письме обязательно необходимо указать: фамилию, имя, отчество заявителя, контактный телефон, адрес проживания и краткое содержание возникшего вопроса).
В соответствии с законодательством об обращениях при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать Ф. И. О. и данные о месте жительства и/или работы/учебы.