Санду — о переходе Молдовы на евро: это стабильность для местных экспортеров

По ее словам, эти изменения благотворно повлияют на внешнюю торговлю страны, облегчат финансовое планирование для экспортеров и инвесторов, а также обеспечат большую предсказуемость в международных торговых сделках.
«Это решение принесет больше ясности и стабильности для молдавских компаний-экспортеров, ориентированных на европейский рынок. Затраты на обмен валют снизятся, и предприятия смогут с большей уверенностью планировать инвестиции и торговые операции».
Санду отметила, что в настоящее время более 60% молдавского экспорта осуществляется в евро, и использование этой валюты в качестве базовой еще больше укрепит экономические связи Молдовы с Евросоюзом.
Президент напомнила, что Молдова стремится в 2025 году стать частью единой системы платежей в евро (SEPA).