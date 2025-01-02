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Санду — о переходе Молдовы на евро: это стабильность для местных экспортеров

КИШИНЕВ, 2 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду приветствовала решение Национального банка об использовании евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея.

Источник: Sputnik.md

По ее словам, эти изменения благотворно повлияют на внешнюю торговлю страны, облегчат финансовое планирование для экспортеров и инвесторов, а также обеспечат большую предсказуемость в международных торговых сделках.

«Это решение принесет больше ясности и стабильности для молдавских компаний-экспортеров, ориентированных на европейский рынок. Затраты на обмен валют снизятся, и предприятия смогут с большей уверенностью планировать инвестиции и торговые операции».

заявила глава государства.

Санду отметила, что в настоящее время более 60% молдавского экспорта осуществляется в евро, и использование этой валюты в качестве базовой еще больше укрепит экономические связи Молдовы с Евросоюзом.

Президент напомнила, что Молдова стремится в 2025 году стать частью единой системы платежей в евро (SEPA).

экономика
валюта