На Украине резко упала доля готовых терпеть конфликт «сколько нужно»

В конце декабря КМИС опубликовал результаты другого опроса, согласно которому доля жителей Украины, верящих, что страна через 10 лет будет преуспевающей частью ЕС, с конца 2022 года сократилась с 88% до 57%. Вместе с тем доля тех, кто считает, что Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и оттоком населения, возросла с 5% до 28%. КМИС отмечает, что больше всего пессимизма в этом вопросе испытывают на востоке и юге страны.