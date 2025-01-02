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На Украине резко упала доля готовых терпеть конфликт «сколько нужно»

На Украине резко сократилось число тех, кто готов терпеть конфликт «столько, сколько потребуется», — до 57% (на 16% с начала 2024 года). Наибольшее сокращение «готовых терпеть» отмечается на юге и востоке страны.

Источник: Getty Images

Доля жителей Украины, которые готовы нести тяготы конфликта «сколько потребуется», с октября сократилась c 63 до 57%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Исследование проводилось со 2 по 17 декабря методом телефонных интервью. Были опрошены около 1 тыс. респондентов из всех регионов Украины.

Согласно опросу, число тех, кто готов терпеть боевые действия «столько, сколько потребуется», начало резко сокращаться еще в середине прошлого года. Так, если аналогичный показатель в 2022, 2023 годах и начале 2024-го колебался от 71 до 73%, то уже в октябре он составил 63%, а в декабре — 57%.

Таким образом, с начала года доля тех, кто готов терпеть конфликт столько, сколько потребуется, снизилась в общей сложности на 16%. При этом увеличилось и количество тех, кто затруднился ответить на вопрос (с 12% в октябре до 18% в декабре). Еще 3% ответили, что готовы терпеть год, 3% — полгода, 18% — несколько месяцев.

Наибольшее количество готовых терпеть продолжение боевых действий наблюдается на западной и в центральной Украине (57−59%). При этом люди с высоким доходом, как свидетельствуют результаты опроса, более готовы к долгому конфликту (70%), чем люди с низким доходом (51%).

В конце декабря КМИС опубликовал результаты другого опроса, согласно которому доля жителей Украины, верящих, что страна через 10 лет будет преуспевающей частью ЕС, с конца 2022 года сократилась с 88% до 57%. Вместе с тем доля тех, кто считает, что Украина через 10 лет будет страной с разрушенной экономикой и оттоком населения, возросла с 5% до 28%. КМИС отмечает, что больше всего пессимизма в этом вопросе испытывают на востоке и юге страны.

Июльский опрос КМИС также показал, что доля украинцев, согласных отказаться от территорий ради окончания конфликта, за последний год выросла в три раза — с 10 до 32%. Число же тех, кто «ни при каких обстоятельствах» не готов отказываться от территорий, за год сократилось с 84 до 55%.

В то же время почти половина украинцев (46%) заявили, что в конфликте противоположная сторона стремится уничтожить украинскую нацию (среди тех, кто против каких-либо уступок, — 68%). Еще 16% считают, что цель России — превращение Украины в «марионеточное» государство. При этом лишь 5% полагают, что Россия «стремится осуществить денацификацию и демилитаризацию без посягательства на независимость Украины».

Президент России Владимир Путин в июне назвал условия для прекращения боев и начала переговоров, которые включают вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих территорий российскими и отмену западных санкций против Москвы. По словам президента, Россия готова сесть за стол переговоров «хоть завтра», но условия со временем могут измениться. В Киеве назвали российские условия ультиматумом.

социология
переговоры