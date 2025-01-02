США могут скоро атаковать Иран, заявил экс-заместитель спецпосланника

Нефью, однако, считает, что атаки по объектам, связанным с иранской ядерной программой, могут откатить ее развитие, в результате чего Тегеран может не решиться ее восстанавливать. При этом он признает, что наличие у Ирана ядерного оружия не создаст угрозу существованию США, но может создать угрозы для американских партнеров на Ближнем Востоке, а также побудить другие страны региона участвовать в гонке вооружений, что может быть чревато ядерной войной.