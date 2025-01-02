Советник главы ОП Подоляк исключил возможность переговоров Украины с Россией

Россия еще не «заплатила достаточно высокую цену», поэтому разговоров об окончании конфликта быть не может, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его мнению, все может закончиться только победой украинской стороны с предоставлением гарантий безопасности с участием США. Российские власти заявляют об открытости к диалогу, а ее военные продолжают продвижение в зоне СВО, что признают и на Западе.