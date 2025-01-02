Глава Красноярска проверил работу коммунальных служб в праздничные дни

«Заехал в несколько дворов правобережья, по большей части мусорные стоянки чистые. Однако есть и захламленные. Все заявки регоператор старается отработать оперативно. Одной из проблем невывоза остается запаркованность. Еще раз прошу жителей обращать на это внимание — парковать личные авто так, чтобы не мешать технике».