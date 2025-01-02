Глава Красноярска проверил работу коммунальных служб в праздничные дни

В частности, глава города заехал в единую дежурно-диспетчерскую службу. Выяснилось, что за 1 января от красноярцев поступило 110 сообщений. В основном жалобы точечные — на отключение воды, света, невывоз мусора, гололедицу, уборку двора.
В САТП Владислав Логинов проверил выход техники в дневную смену. Сейчас на дорогах города 49 машин, 128 рабочих наводят порядок на пешеходной части. В ночь выйдет уже около 100 единиц, упор делается на вывоз снега.
На особом контроле глав районов и регоператора находится работа по вывозу мусора.
«Заехал в несколько дворов правобережья, по большей части мусорные стоянки чистые. Однако есть и захламленные. Все заявки регоператор старается отработать оперативно. Одной из проблем невывоза остается запаркованность. Еще раз прошу жителей обращать на это внимание — парковать личные авто так, чтобы не мешать технике».
По словам главы города, Красноярск в штатном режиме «проходит» праздничные выходные: критических ситуаций и крупных аварий нет.