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Путин подписал первые в 2025 году документы

Первое в 2025 году распоряжение главы государства незначительно корректирует состав коллегии МИД России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы. Они датированы 2 декабря и опубликованы на официальном портале правовой информации.

Первое в 2025 году распоряжение главы государства незначительно корректирует состав коллегии МИД России.

Первый президентский указ вносит изменения в положение о Следственном комитете: глава СК получает возможность учреждать официальные геральдические знаки ведомства, определять порядок их изготовления и использования.

Путин Владимир