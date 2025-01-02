МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы. Они датированы 2 декабря и опубликованы на официальном портале правовой информации.
Первое в 2025 году распоряжение главы государства незначительно корректирует состав коллегии МИД России.
Первый президентский указ вносит изменения в положение о Следственном комитете: глава СК получает возможность учреждать официальные геральдические знаки ведомства, определять порядок их изготовления и использования.