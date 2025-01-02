Трамп проведет митинг на 20-тысячном стадионе за день до инаугурации

В ходе нынешней предвыборной кампании на Трампа было совершено по меньшей мере две попытки покушения. Самая серьезная из них — попытка покушения в Пенсильвании 13 июля, когда во время митинга в Трампа из винтовки выстрелил 20-летний Томас Мэттью Крукс, затаившийся на крыше соседней постройки. Предполагается, что республиканца спасло то, что в момент выстрела он повернулся направо к экрану с данными по незаконной миграции в США — пуля лишь по касательной задела правое ухо политика. Крукса застрелили агенты Секретной службы США почти сразу после первых выстрелов.