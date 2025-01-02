Эксперт оценил готовность Европы к прерыванию транзита газа через Украину

«Нечто подобное, хотя и по другим причинам и куда в больших масштабах, уже происходило в январе 2009 года. Все причастные страны, полагаю, ориентируются именно на тот опыт, и считают, что теперь готовы к прерыванию транзита уже не на две-три недели, как было 16 лет назад, а на несколько месяцев», — сказал Белогорьев.