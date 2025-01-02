NYT: ООН готовится свернуть работу БАПОР в Газе и на Западном берегу Иордана

Как отмечает издание, всемирная организация готовится свернуть работу БАПОР как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Чиновники всемирной организации указывают, что в случае принятия Израилем законов о запрете деятельности агентства, израильским чиновникам будет запрещено взаимодействовать с сотрудниками БАПОР, в результате осуществлять координацию с Израилем в сфере доставки гуманитарной помощи в сектор Газа будет невозможно.
Израиль, указывает газета, несмотря на то, что запрет деятельности БАПОР еще не вступил в силу, уже начал дистанцироваться от сотрудничества с агентством, Так, например, израильские военные стали запрещать БАПОР использовать пропускные пункты на севере сектора Газа, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет интенсивные боевые действия.
28 октября Кнессет (однопалатный парламент) Израиля принял закон о запрете деятельности БАПОР в стране. За документ проголосовали 92 депутата, 10 высказались против. Закон запрещает БАПОР иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был подготовлен из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на еврейское государство, совершенной вооруженными сторонниками палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израиль неоднократно утверждал, что многие работники БАПОР причастны к деятельности боевого крыла радикального движения.