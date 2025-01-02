NYT: ООН готовится свернуть работу БАПОР в Газе и на Западном берегу Иордана

Как отмечает издание, всемирная организация готовится свернуть работу БАПОР как в секторе Газа, так и на Западном берегу реки Иордан. Чиновники всемирной организации указывают, что в случае принятия Израилем законов о запрете деятельности агентства, израильским чиновникам будет запрещено взаимодействовать с сотрудниками БАПОР, в результате осуществлять координацию с Израилем в сфере доставки гуманитарной помощи в сектор Газа будет невозможно.