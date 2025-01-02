Волкер допустил, что Киев обяжут не пытаться вернуть территории силой

Волкер занимал пост специального представителя Госдепа США по Украине в 2017—2019 годах, во времена президентства Дональда Трампа. Сам Трамп, который победил на последних президентских выборах в США, неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт на Украине в случае переизбрания. В частности, он утверждал, что способен добиться прекращения огня в течение суток. В Кремле исключали разрешение конфликта за 24 часа. «Не думаю, что есть волшебная палочка. В течение суток ничего сделать невозможно», — говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.