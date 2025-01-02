В Госдуме прокомментировали заявление Подоляка о переговорах с Россией

«Как команда Зеленского они никому не интересны в будущем, а вот как правительство в изгнании — это пожизненный статус, гарантирующий лояльное отношение европейского и американского сообщества. Так что Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни. И его слова о нашей цене за этот конфликт — плевок в лицо его согражданам, которые потеряли все в топке войны», — сказал депутат.