Ранее Подоляк отверг возможность начать диалог о мире, поскольку Россия не заплатила «достаточно высокую цену», сообщало издание «Страна.ua». Подоляк также захотел, чтобы Украина получила гарантии безопасности со стороны США.
«Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с Российской Федерацией — это крик о помощи к Западу. Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждёт мира и надеется на это», — сказал Белик РИА Новости.
По его словам, подельники Зеленского сознательно взяли курс на уничтожение украинской государственности, чтоб потом читать лекции в западных ВУЗах как они сопротивлялись и бились за демократию и свободу.
«Как команда Зеленского они никому не интересны в будущем, а вот как правительство в изгнании — это пожизненный статус, гарантирующий лояльное отношение европейского и американского сообщества. Так что Подоляк не об Украине заботится, а на собственный имидж работает. А Украина — это как промежуточный этап в его жизни. И его слова о нашей цене за этот конфликт — плевок в лицо его согражданам, которые потеряли все в топке войны», — сказал депутат.