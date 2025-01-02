В Приднестровье остановили работу почти все предприятия из-за энергокризиса

Цена газа в Европе после прекращения транзита через Украину взлетела до максимума с ноября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Венгрия и Словакия пытались сохранить транзит российского голубого топлива, но украинские власти отказались продлевать договор. В МИД России заявили, что это решение негативно скажется на жизни европейцев.