Армия Израиля подтвердила, что уничтожила подземный комплекс в Сирии

«Восьмого сентября 2024 года в ходе специальной операции ВВС Израиля войска подразделения “Шальдаг” совершили рейд и уничтожили подземный комплекс по производству высокоточных ракет в районе Мисьяфа в глубине сирийской территории… Целью рейда был подземный комплекс, который финансировался и поддерживался Ираном», — сообщает армия в своем заявлении.
Как отмечается, военнослужащие прибыли на место с помощью вертолетов и при огневой и разведывательной поддержке израильской авиации и ВМС страны. В документе уточняется, что в ходе операции военные добрались до «критически важного оборудования» для производства ракет и обнаружили различное оружие и разведывательные документы, а затем, уничтожив комплекс, благополучно вернулись в Израиль.
Портал Axios со ссылкой на источники сообщал в сентябре 2024 года, что элитное подразделение (ЦАХАЛ провело рейд на территории Сирии, в ходе которого уничтожило подземное предприятие по производству высокоточных ракет, предположительно, созданное Ираном.