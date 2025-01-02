Армия Израиля подтвердила, что уничтожила подземный комплекс в Сирии

Как отмечается, военнослужащие прибыли на место с помощью вертолетов и при огневой и разведывательной поддержке израильской авиации и ВМС страны. В документе уточняется, что в ходе операции военные добрались до «критически важного оборудования» для производства ракет и обнаружили различное оружие и разведывательные документы, а затем, уничтожив комплекс, благополучно вернулись в Израиль.