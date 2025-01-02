Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам

«Мы готовы обсуждать и договориться в коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном снижении поддержки граждан Украины, которые находятся на территории Словакии», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, правительство страны также обсудит меры, которые могут быть приняты в качестве «адекватной реакции» на решение Киева прекратить транзит. При этом, добавил политик, республика располагает достаточным объемом газа для внутреннего потребления, и его стоимость для словацких домохозяйств в этом году расти не будет.
«Президент Украины Владимир Зеленский начал совершать саботаж на государственные финансы Словакии и наносить ущерб финансовым интересам всего ЕС. Словакия должна показать, что это суверенная страна», — подчеркнул Фицо.
С 1 января 2025 года поставки российского газа транзитом через Украину в Евросоюз прекратились. Москва выражала готовность к продлению соглашения, но Киев отказался его продлевать. Это последняя ветка, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа.
О том, что Словакия может приостановить поставки электричества на Украину Фицо впервые заявил 27 декабря, за несколько дней до остановки транзита. Зеленский сравнил угрозу Фицо с открытием Словакией «второго энергетического фронта» и увидел в этом потенциальный конфликт между Братиславой и Брюсселем. «Похоже, [президент Владимир] Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети», — сказал Зеленский.