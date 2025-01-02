Фицо пригрозил сократить помощь украинским беженцам

О том, что Словакия может приостановить поставки электричества на Украину Фицо впервые заявил 27 декабря, за несколько дней до остановки транзита. Зеленский сравнил угрозу Фицо с открытием Словакией «второго энергетического фронта» и увидел в этом потенциальный конфликт между Братиславой и Брюсселем. «Похоже, [президент Владимир] Путин поручил Фицо открыть второй энергетический фронт против Украины за счет интересов Словакии. Только это могут означать угрозы Фицо перекрыть Украине чрезвычайные поставки электричества зимой в условиях российских ударов по нашим электростанциям и распределительной сети», — сказал Зеленский.