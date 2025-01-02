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Трамп назвал президентство Байдена катастрофой

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Избранный американский президент Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что действующий глава государства Джо Байден обернулся полной и абсолютной катастрофой для США из-за распространения в стране насилия и терроризма.

Источник: Reuters

«Джо Байден — это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы “головорезов” сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!» — написал Трамп.

По словам будущего хозяина Белого дома, мягкая миграционная политика Байдена привела к тому, что радикальный исламский терроризм и другие формы насильственных преступлений стали настолько ужасными в Америке, что в это трудно поверить.

В среду Трамп также прокомментировал теракт в Новом Орлеане, связав инцидент с нелегальной иммиграцией преступников в США.

Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3:15 по времени Нового Орлеана (12:15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем.

Как сообщило агентству ФБР, подозреваемый в теракте в Новом Орлеане — 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд-Дин Джаббар, в автомобиле, на котором он осуществил атаку, была обнаружена символика группировки ИГ*.

* Запрещенная на территории России террористическая организация.

Трамп Дональд
Байден Джо