Трамп назвал президентство Байдена катастрофой

Ранее ФБР подтвердило РИА Новости, что в среду около 3:15 по времени Нового Орлеана (12:15 мск) грузовик наехал на толпу на Бурбон-стрит в историческом центре города, 15 человек погибли и еще 35 пострадали. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, убив двоих. Он был убит ответным огнем.