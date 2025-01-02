Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу и подрыва Tesla в США

До этого в Новом Орлеане неизвестный на белом грузовике устроил теракт в разгар новогодних гуляний. Водитель сначала сбил толпу людей в самом популярном туристическом квартале города, а затем открыл огонь, выстрелив в двух полицейских. На месте инцидента нашли взрывное устройство. Пострадали не менее 35 человек, еще 10 получили несовместимые с жизнью травмы.