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ЦАХАЛ заявила об ударах по ракетным установкам «Хезболлы»

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС страны нанесли удары по ракетным установкам ливанского движения «Хезболлах».

Источник: Reuters

«ВВС Израиля… нанесли удар по ракетным установкам средней дальности “Хезболлах”, — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram-канале.

Как отмечается, удар был нанесен также по ракетным установкам «Хезболлах», расположенным рядом с военным объектом в районе города Набатия на юге Ливана.

В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня, согласованный в соответствии с американским планом урегулирования. Несмотря на достигнутые договоренности, израильская армия продолжает ежедневно нарушать условия соглашения, вторгаясь в воздушное пространство Ливана, нанося удары по отдельным целям на юге страны, проводя аэроразведку над крупными городами, включая Бейрут, и рейды в пограничных ливанских поселениях.