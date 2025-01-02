Байден провел совещание по атакам в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

Из него следует, что президент США и вице-президент Камала Харрис 2 января обсудили с командой по вопросам внутренней безопасности «ход расследования террористической атаки в Новом Орлеане». Кроме того, Байдену сообщили последние детали расследования взрыва электромобиля Cybertruck у отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе.
Как сообщили в пресс-службе Белого дома, глава государства «поручил своей команде продолжать выделять все ресурсы», чтобы «как можно быстрее завершить расследования». В совещании приняли участие министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, министр обороны Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Чарльз Браун, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, министр юстиции — генеральный прокурор Меррик Гарленд и другие представители действующей администрации.
Взрыв электромобиля Cybertruck произошел в среду у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. По меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали. Личность жертвы пока не установлена.
В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, еще 30 пострадали.
ФБР в ответ на запрос ТАСС сообщило, что квалифицирует произошедшее как теракт. По его данным, исполнителем был гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. Во время теракта он имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).