Байден провел совещание по атакам в Новом Орлеане и Лас-Вегасе

ФБР в ответ на запрос ТАСС сообщило, что квалифицирует произошедшее как теракт. По его данным, исполнителем был гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. Во время теракта он имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).