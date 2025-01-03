Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срок

Украинский президент допустил отмену военного положения и проведение выборов президента после окончания «горячей фазы» конфликта «в сильной позиции для Украины». «Если мы это сможем сделать, у нас останется сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности, после этого можно думать, чтобы не было военного положения на Украине. А если не будет военного положения на Украине, то в принципе дальше уже [решение] за парламентом, парламент поддержит ту или иную дату выборов», — сказал Зеленский.