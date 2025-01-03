Байден: исполнитель теракта в Новом Орлеане заложил в городе взрывные устройства

По словам американского лидера, правоохранители выяснили, что исполнитель теракта — это «тот же самый человек, который заложил взрывные устройства в контейнерах для льда в двух местах неподалеку во Французском квартале» Нового Орлеана. «Они также установили, что у него был детонатор для подрыва этих двух контейнеров для льда», — отметил Байден. Ранее Федеральное бюро расследований сообщило, что в автомобиле подозреваемого было обнаружено оружие, а также предполагаемое самодельное взрывное устройство. Кроме того, предполагаемые самодельные взрывные устройства были обнаружены во Французском квартале Нового Орлеана.