Axios: Байден обсуждал с командой планы удара по ядерным объектам Ирана

По данным Axios, варианты потенциальной атаки США на ядерные объекты Ирана Байдену представил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
Отмечается, что такие меры якобы могут быть приняты, если иранцы предпримут шаги к созданию ядерного оружия до 20 января.
В издании почеркнули, что американский лидер в результате не принял никакого финального решения, а само обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев.
Ранее в The Wall Street Journal писали, что команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает вариант авиаударов по объектам в Иране, чтобы предотвратить создание ядерного оружия в исламской республике.
При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна никогда не предпримет попыток создать ядерное оружие.