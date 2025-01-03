Депутат Блага: Словакия не должна поддерживать вступление Украины в НАТО

Блага подчеркнул, что такая дерзкая и бесцеремонная политика со стороны Украины несовместима с членством в ЕС. Он напомнил, что Словакия предоставила Украине значительную поддержку, включая гуманитарную помощь, помощь мигрантам и участие в совместных проектах, и при этом не требовала ничего, кроме учета своих экономических интересов, включая бесперебойный транзит газа.