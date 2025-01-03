Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага выразил мнение, что Словакия не должна поддерживать интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз.
Это связано с односторонним решением Киева прекратить транзит газа через украинскую территорию, что, по его словам, нанесло экономический ущерб Словакии и всему Евросоюзу.
Блага подчеркнул, что такая дерзкая и бесцеремонная политика со стороны Украины несовместима с членством в ЕС. Он напомнил, что Словакия предоставила Украине значительную поддержку, включая гуманитарную помощь, помощь мигрантам и участие в совместных проектах, и при этом не требовала ничего, кроме учета своих экономических интересов, включая бесперебойный транзит газа.
Ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что Украине придется принять утрату части своих территорий.