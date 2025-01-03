Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа служил на Украине

По информации AP, Мэттью Ливельсбергер служил в армии с 2006 года, дважды направлялся в Афганистан, а также — на Украину, в Таджикистан, Грузию и Конго. Агентство не уточняет, в какие периоды военный находился в этих странах. Издание Newsweek обратило внимание, что в соцсетях опубликованы фотографии Мэттью Ливельсбергера, на которых он одет в футболку с проукраинским лозунгом.