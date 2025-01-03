Байден начал первое выступление после теракта в Новом Орлеане с шутки про себя

В ночь на 1 января в Новом Орлеане произошел теракт. Около 3:15 по местному времени на пересечении улиц Бурбон и Канал-стрит водитель пикапа Ford F-150 Lightning на высокой скорости въехал в толпу празднующих. После этого он вышел из автомобиля и открыл стрельбу из винтовки AR, ранив двух полицейских. Сотрудники правоохранительных органов ответили огнем, ликвидировав нападавшего на месте.