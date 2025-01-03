Yonhap: военные препятствуют аресту президента Южной Кореи

Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, военнослужащие заблокировали сотрудников прокуратуры на территории резиденции. Других подробностей пока нет.
СЕУЛ, 3 января. /ТАСС/. Столкновения вспыхнули на территории резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля между прибывшими для его ареста правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства.
Об этом сообщило агентство Yonhap.
По его данным, военнослужащие заблокировали сотрудников прокуратуры на территории резиденции. Других подробностей пока нет.