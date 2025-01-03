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Yonhap: военные препятствуют аресту президента Южной Кореи

СЕУЛ, 3 января. /ТАСС/. Столкновения вспыхнули на территории резиденции президента Южной Кореи Юн Сок Ёля между прибывшими для его ареста правоохранителями и военными, охраняющими здание и главу государства.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, военнослужащие заблокировали сотрудников прокуратуры на территории резиденции. Других подробностей пока нет.